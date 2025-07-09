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20:47, 9 июля 2025Мир

Трамп оценил перспективу передачи Украине комплексов Patriot

Трамп: США рассмотрят передачу Украине ЗРК Patriot
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время эфира на YouTube-канале Белого дома.

«Они [ЗРК Patriot] действительно очень редкие, потому что много [таких] систем было отправлено на Украину... Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система», — сказал американский лидер.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Трампу о готовности Берлина купить ЗРК Patriot у США для Украины. По данным неназванных чиновников, глава Белого дома предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине.

До этого пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». По его словам, Трамп поручил сделать это, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя.

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