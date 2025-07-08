WSJ: Глава США Трамп намерен продолжать поставлять оружие Украине

Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил отправить дополнительное оружие на Украину, чтобы «гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств».

Также Парнелл подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и соответствует приоритетам стратегии «Америка прежде всего».

Вид Пентагона с высоты птичьего полета. Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Трамп пообещал поставлять Украине больше оружия

8 июля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал и дальше поставлять оружие Украине.

Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют Дональд Трамп президент США

При этом глава Белого дома отметил, что в основном Вашингтон будет поставлять Киеву оборонительное вооружение.

Как ранее заявлял Трамп, США очень помогают Украине в конфликте с Россией. Политик неоднократно подчеркивал, что, если бы он победил на президентских выборах 2020 года, «у вас не было бы войны с Россией сейчас».

Приостановку поставок объяснили истощением арсенала США

В начале июля журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Впоследствии постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил данную информацию.

«В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединенных Штатов. Пентагон всегда это делает — следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы», — сказал американский дипломат.

Рабочий осматривает 155-мм артиллерийский снаряд M795 на армейском заводе боеприпасов в Скрэнтоне. Фото: Matt Rourke / AP

При этом в Киеве заявили, что не получали официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. Представители Минобороны Украины запросили разговор с военными из США по вопросу продолжения поставок оборонительной помощи.

Экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл, в свою очередь, объяснил приостановку вооружений тем, что у США нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать ими партнеров, в том числе Украину.

По его словам, американская промышленная база деградировала, а администрация бывшего президента США Байдена истощила запасы, отправив миллиарды единиц оружия на Украину. Он подчеркнул, что теперь у Пентагона нет возможности снабжать партнеров, сохраняя способность «вести войны и побеждать в них».