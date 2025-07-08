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08:03, 8 июля 2025Мир

В Пентагоне объяснили новую военную помощь Украине

Пентагон: США направят дополнительное оборонительное оружие Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в официальном заявлении на сайте департамента.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств», — отметил Парнелл.

Также он подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и соответствует приоритетам стратегии «Америка прежде всего».

Ранее Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. «Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

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