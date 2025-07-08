Трамп пообещал поставлять Украине больше оружия

Трамп: США продолжат поставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что в основном Вашингтон будет поставлять Киеву «оборонительное» вооружение.

Ранее Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией. «Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — сказал он, в очередной раз отметив, что если бы он был президентом, то конфликт бы не начался.