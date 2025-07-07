Трамп высказался о помощи Украине

Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал в беседе с журналистами, видео которой публикует MSNBC.

«Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — так американский лидер ответил на вопрос о том, почему США не помогут Украине так же, как Израилю.

Трамп подчеркнул, что этот конфликт никогда не должен был начаться. Глава Белого дома добавил, что если бы он победил на президентских выборах 2020 года, «у вас не было бы войны с Россией сейчас».

Ранее сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что президент США Дональд Трамп постоянно контактирует с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку стремится к урегулированию конфликта на Украине.