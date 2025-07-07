Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 7 июля 2025Мир

Американский сенатор объяснил постоянные контакты Трампа с Путиным

Скотт: Трамп постоянно контактирует с Путиным из-за стремления к урегулированию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters / Marcos Brindicci

Слова о «слишком мягком» обращении президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным являются чушью, глава Белого дома стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Тим Скотт в интервью телеканалу Fox News.

«Единственное слово, которое я могу придумать, — это чушь... Президент Трамп сделал то, что он делал всегда, а именно — сосредоточился на решениях и поиске путей прекращения конфликта», — сказал законодатель.

По словам Скотта, бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден предприняли действия, которые «поставили Трампа в плохое положение». Он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома постоянно контактирует с Путиным из-за стремления к урегулированию конфликта.

3 июля состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После завершения беседы американский лидер заявил, что был разочарован разговором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой попытке захода ВСУ в Курскую область

    Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

    В Харьковской области прогремели взрывы

    Россиянка получила ранения после атаки дронами-камикадзе ВСУ

    Мужчин и женщин призвали обязательно совершать одно действие после секса

    Россияне ринулись лечить зубы дома из-за дороговизны услуг дантистов

    На Украине командование ВСУ раскритиковали за провалы в обороне Сумской области

    Российский курьер совмещал работу по доставке еды с наркоторговлей

    Американский сенатор объяснил постоянные контакты Трампа с Путиным

    В российском регионе задержали несколько поездов из-за падения обломков БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости