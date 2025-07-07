Американский сенатор объяснил постоянные контакты Трампа с Путиным

Скотт: Трамп постоянно контактирует с Путиным из-за стремления к урегулированию

Слова о «слишком мягком» обращении президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным являются чушью, глава Белого дома стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Тим Скотт в интервью телеканалу Fox News.

«Единственное слово, которое я могу придумать, — это чушь... Президент Трамп сделал то, что он делал всегда, а именно — сосредоточился на решениях и поиске путей прекращения конфликта», — сказал законодатель.

По словам Скотта, бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден предприняли действия, которые «поставили Трампа в плохое положение». Он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома постоянно контактирует с Путиным из-за стремления к урегулированию конфликта.

3 июля состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После завершения беседы американский лидер заявил, что был разочарован разговором.