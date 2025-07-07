Трамп выразил разочарование телефонным разговором с Путиным

Трамп заявил, что был разочарован разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявив, что был им очень разочарован. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — сказал Трамп.

Он также высказался о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу «хорошей», добавив, что Зеленский находится под большим давлением.

Ранее Трамп уже говорил, что остался недоволен после разговора с Путиным. Он объяснил это тем, что не видит никакого прогресса в ситуации вокруг Украины.