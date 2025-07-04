Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение

Трамп заявил, что не видит прогресса в ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил неудовлетворение касательно ситуации вокруг Украины. По мнению американского лидера, в ней нет прогресса, передает ТАСС.

«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса [в урегулировании конфликта] нет», — заявил Трамп. Он также рассказал, что обсудил с Путиным и другие вопросы, в частности, Иран.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.