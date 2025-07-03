«Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

Трамп в беседе с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Завершился почти часовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который вновь поднял вопрос прекращения огня на Украине. Подробности беседы раскрыл в ходе брифинга помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение в ближайшее время Юрий Ушаков помощник президента России

В ходе разговора Путин проинформировал главу Белого дома о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной. При этом содержание возможного третьего раунда переговоров не стояло на повестке, хотя Путин и указал, что Москва готова к продолжению переговорного процесса. Трамп при этом поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится Юрий Ушаков помощник президента России

Говоря о возможности личной встречи двух лидеров, Ушаков отметил, что она не обсуждалась, хотя «эта идея как бы висит в воздухе».

Путин и Трамп обсудили Ближний Восток и энергетику

Как рассказал помощник российского президента, «весьма обстоятельно» обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.

Фото: Evan Vucci / AP

Кроме того, затрагивалось последнее развитие событий в Сирии. Российская и американская стороны условились продолжать диалог, заверил Ушаков.

Также Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в реализации экономических проектов — в частности, энергетике и космосе.

Ушаков ответил на вопрос, кто последним положил трубку

По словам помощника Путина, президенты договорились продолжить общение и могут созваниваться крайне оперативно.

По его словам, любой из лидеров может поднять трубку буквально в течение дня, а помощники договорятся о телефонном контакте. При этом Ушаков счел неподходящим вопрос о том, кто из лидеров первым завершил разговор. «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — заявил он.

США остановили военные поставки Украине

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Киеву, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. NBC News указывал, что часть поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась у Украины. Среди боеприпасов — ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, которые Украина запускает с истребителей F-16.

По мнению экспертов, главной проблемой для ВСУ станет система противовоздушной обороны. Подобные действия администрации Трампа сделают небо Украины практически беззащитным. На Украине же считают прекращение поставок вооружения попыткой добиться от Киева политических уступок.

По словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп в ходе последнего разговора эту тему не поднимали.