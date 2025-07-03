На Украине нашли причину приостановки поставок вооружения со стороны США

Приостановка поставок США стала попыткой добиться от Киева политических уступок

На Украине считают прекращение поставок вооружения со стороны США попыткой добиться от Киева политических уступок. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на украинские источники.

«По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева», — сказано в материале.

Согласно информации издания, украинские чиновники возмущены решением США. Отмечается, что Киев всеми силами пытается сохранить каналы поставок открытыми.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16.