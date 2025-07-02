Трамп приостановил поставки оружия на Украину

NYT: США прекращают поставлять Украине системы ПВО и артиллерийские снаряды

США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и ракеты. О решении американской администрации во главе с Дональдом Трампом сообщает The New York Times (NYT).

«Президент Трамп приостановил поставки на Украину некоторых систем ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы этих вооружений в США слишком сильно истощаются (...) Некоторые официальные лица заявили, что боеприпасы не будут поставляться Киеву в течение нескольких месяцев», — передает газета.

По словам официальных представителей Пентагона, Вашингтон приостанавливает поставки перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет, которые Военно-воздушные силы (ВВС) Украины запускают с американских истребителей F-16.

25 июня Трамп ответил на вопрос о новой помощи Киеву, в частности о поставках систем ПВО Patriot. Он заявил, что данный тип оружия нужен США и Израилю в первую очередь. Также глава Белого дома не дал внятного ответа, выделит ли Вашингтон новый пакет помощи для Украины.