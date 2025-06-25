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17:43, 25 июня 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых поставках ПВО Patriot Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot нужны США и Израилю. Таким образом глава Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности новых поставок этого оружия Украине в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Посмотрим, как все будет. Ракеты для систем Patriot, которые готова покупать Украина, нам тоже нужны, и еще мы даем их Израилю», — ответил на вопрос украинской журналистки президент США.

Также Трамп не дал внятного ответа, выделит ли Вашингтон новый пакет помощи для обороны Украины.

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