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17:28, 25 июня 2025Мир

Трамп озвучил позицию Путина по Украине

Трамп заявил, что Путин стремится урегулировать конфликт на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал американский лидер.

Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты. По его словам, дополнительные средства необходимо тратить на «очень серьезное» вооружение, а не на бюрократию.

Ранее Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге.

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