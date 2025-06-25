Трамп озвучил позицию Путина по Украине

Трамп заявил, что Путин стремится урегулировать конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал американский лидер.

Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты. По его словам, дополнительные средства необходимо тратить на «очень серьезное» вооружение, а не на бюрократию.

Ранее Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге.