На саммите НАТО началась встреча Зеленского с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом на саммите НАТО в Гааге началась

В Гааге на саммите НАТО началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на корреспондента.

Днем 25 июня Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем». Он также заявил, что обсудит с представителем Киева «трудности», с которыми сталкивается Украина.

Зеленский прибыл на саммит НАТО 25 июня в черном костюме. За два дня до этого, 23 июня, украинский политик появлялся в данном костюме на встрече с королем Великобритании Карлом III.