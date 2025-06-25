Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:02, 25 июня 2025Ценности

Зеленский дважды за неделю появился на публике в одном и том же костюме

Зеленский дважды за неделю посетил официальные встречи в одном и том же костюме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме. Снимки с саммита НАТО публикует Independent.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
В Раду в Prada. Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
В Раду в Prada.Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
17 октября 2021

Украинский лидер появился на публике в черном костюме, отказавшись при этом от галстука. В аналогичном наряде политик встречался с королем Карлом III в Виндзорском замке 23 июня. Тогда он впервые за долгие годы отказался от военной формы в пользу официального стиля.

Ранее внешний вид Зеленского на саммите НАТО привлек внимание журналистов. По мнению финского репортера Сами Саллинена, глава Украины выходом в костюме показывает значимость саммита по отношению к визиту к президенту США Дональду Трампу в Белый дом. Репортер напомнил, что Зеленский получил тогда насмешки со стороны американских журналистов. «Скорее всего, он [Киев] хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Раскрыты подробности о планировавших теракт против военного россиянах

    Токсичные французские водоросли признали виновными в смерти мужчины

    В России высказались об отношениях с Сербией после передачи оружия Украине

    Нарышкин заявил о необходимости переговоров России и Украины

    Появились данные о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

    Продажи на маркетплейсах в России резко выросли

    Яценюк рассказал о будущем финансировании Украины

    50-летняя Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости