Зеленский дважды за неделю появился на публике в одном и том же костюме

Зеленский дважды за неделю посетил официальные встречи в одном и том же костюме

Президент Украины Владимир Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме. Снимки с саммита НАТО публикует Independent.

Украинский лидер появился на публике в черном костюме, отказавшись при этом от галстука. В аналогичном наряде политик встречался с королем Карлом III в Виндзорском замке 23 июня. Тогда он впервые за долгие годы отказался от военной формы в пользу официального стиля.

Ранее внешний вид Зеленского на саммите НАТО привлек внимание журналистов. По мнению финского репортера Сами Саллинена, глава Украины выходом в костюме показывает значимость саммита по отношению к визиту к президенту США Дональду Трампу в Белый дом. Репортер напомнил, что Зеленский получил тогда насмешки со стороны американских журналистов. «Скорее всего, он [Киев] хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — отметил он.