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10:52, 25 июня 2025Ценности

Внешний вид Зеленского на саммите НАТО привлек внимание журналистов

Журналист Саллинен: Зеленский в костюме показывает значимость саммита НАТО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в костюме и привлек внимание СМИ. Его внешний вид проанализировал финский журналист и фотограф Сами Саллинен для газеты Iltalehti.

По мнению репортера, Зеленский таким образом показывает значимость саммита по отношению к визиту к президенту США Дональду Трампу в Белый дом. Саллинен напомнил, что украинский лидер получил тогда насмешки со стороны американских журналистов. «Скорее всего, он [Киев] хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — подчеркнул он.

Впервые за долгие годы Зеленский надел костюм 23 июня. Он встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. Тогда журналисты заметили, что Зеленский предстал перед публикой в костюме и туфлях черного цвета, отказавшись при этом от галстука. Позже газета Daily Express заявила, что внешний вид украинского лидера точно разозлит Трампа, поскольку он пришел на деловой прием не в своей привычной военной одежде.

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