Daily Express: Костюм Зеленского на встрече с Карлом III разозлит Трампа

В СМИ предрекли реакцию президента США Дональда Трампа на украинского лидера Зеленского в костюме. Соответствующее сообщение появилось в Daily Express.

Известно, что 23 июня Зеленский встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. Журналисты обратили внимание, что он предстал перед публикой в костюме и туфлях черного цвета, отказавшись при этом от галстука. По их мнению, внешний вид Зеленского точно разозлит Трампа, поскольку он пришел на деловой прием не в свой привычной военной одежде.

28 февраля журналисты пристыдили Зеленского на встрече с американским лидером из-за наряда. Один из репортеров спросил у него, есть ли у него костюм.

Позже дизайнер Зеленского высказалась о его образе. Дизайнер Эльвира Гасанова объяснила, что отсутствие у украинского лидера официального стиля является частью его послания миру. По ее словам, с помощью облегченной версии военного гардероба президент выражает солидарность с народом.