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18:08, 23 июня 2025Ценности

Зеленский впервые за годы надел костюм на встречу с Карлом III

Владимир Зеленский впервые за годы надел костюм на встречу с Карлом III
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года посетил официальную встречу в костюме. Снимки публикует The Times.

В ходе визита в Великобританию политик отправился на встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Зеленский появился на публике в костюме и туфлях черного цвета, отказавшись при этом от галстука. В то же время сам британский монарх надел серый костюм в сочетании с белой рубашкой и светлым галстуком.

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О прибытии с визитом в Великобританию Зеленский заявил утром 23 июня. По его словам, у него было запланировано обсуждение с партнерами «защиты Украины и усиления давления на Россию».

28 февраля на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американские журналисты пристыдили украинского лидера из-за наряда. Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.

Украинский лидер ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания войны.

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