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20:48, 28 февраля 2025Ценности

Зеленского пристыдили из-за наряда на встрече с Трампом

Американский репортер пристыдил Зеленского из-за наряда на встрече с Трампом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американские журналисты пристыдили президента Украины Владимира Зеленского из-за наряда на встрече с главой США Дональдом Трампом. Видео публикует Telegram-канал «Смотри».

Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил он.

Украинский лидер ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания войны. «Возможно, надену такой, как у вас, а может, и лучше. Или что-то подешевле», — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США 28 февраля. Дональд Трамп встретил его на крыльце Белого дома.

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