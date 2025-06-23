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10:18, 23 июня 2025Бывший СССР

Зеленский сообщил о визите в Великобританию

Зеленский сообщил о своем визите в Великобританию 23 июня
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Marco M. Mantovani / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июня будет находиться с визитом в Великобритании. Его слова передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом — о нашей защите, которая должна стать основой более сильной совместной защиты», — написал он в своем Telegram-канале.

Лидер Украины добавил, что во время встречи будут обсуждаться новые шаги для усиления давления на Россию.

Ранее экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба усомнился в эффективности санкций Европейского союза (ЕС) против России. Он заявил, что для проявления результатов санкций важно активное участие США.

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