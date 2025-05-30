На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС против России

Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в эффективности санкций ЕС против России

Санкции Европейского союза (ЕС) не могут повлиять на Россию. В эффективности такой политики усомнился экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для Foreign Affairs.

«Европа ввела ряд санкций против Москвы, которые имеют политическую и финансовую ценность (...). Но как бы ни был доволен Евросоюз каждым новым ограничением, ЕС не может парализовать российскую военную машину в одиночку», — написал он.

Экс-глава МИД Украины отметил, что для проявления результатов санкций важно активное участие США. По мнению Кулебы, Вашингтону необходимо не только ввести санкции против нефтяной промышленности России, но и убедить сделать это Саудовскую Аравию.

14 мая страны ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены якобы на «теневой» флот России.