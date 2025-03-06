Дизайнер Зеленского высказалась о его скандальном образе на встрече с Трампом

Дизайнер Гасанова: Военный стиль Зеленского является частью его послания миру

Дизайнер президента Украины Владимира Зеленского заступилась за его скандальный образ на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Интервью с ней публикует Financial Times.

Зеленский появился в Овальном кабинете в повседневной одежде, после чего американский репортер пристыдил его за отсутствие делового костюма. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил он. Украинский лидер, в свою очередь, ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания войны.

В беседе с изданием Гасанова подчеркнула, что отсутствие у Зеленского официального стиля является частью его послания миру. По словам дизайнера, с помощью облегченной версии военного гардероба президент выражает солидарность с народом. «Во время войны политикам не нужны костюмы», — высказалась дизайнер.

Собеседница издания добавила, что черное поло, в котором Зеленский появился в Белом доме, на самом деле пользуется спросом в США. Гасанова отметила, что около 100 ее американских клиентов в последнее время заказали аналогичную кофту за 170 евро (16 тысяч рублей).

Ранее пресс-секретарь Белого дома защитила повседневный стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма.