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17:41, 6 марта 2025Ценности

Белый дом защитил стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма

Белый дом защитил стиль Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт высказалась в защиту повседневного стиля Илона Маска на встречах с президентом США Дональдом Трампом после критики лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Metro.

Корреспондент Питер Дуси напомнил об обвинениях в адрес Зеленского из-за отсутствия делового костюма на встрече с Трампом в Овальном кабинете. «Но Илон Маск тоже никогда не носит костюм», — подчеркнул журналист в обращении к Ливитт. «Но на самом деле он надел костюм вчера», — парировала пресс-секретарь.

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Маск действительно надел костюм на последнее выступление Трампа, который произнес речь перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса. «Я хочу отметить, что вчера вечером он [Маск] был в костюме. И я думаю, президенту это очень понравилось. Он выглядел великолепно», — высказалась Ливитт в последующих постах в X.

Ранее в марте стало известно, что Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов.

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