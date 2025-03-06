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14:49, 6 марта 2025Экономика

Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

Forbes: Состояние Илона Маска снизилось на $111 млрд из-за обрушения акций Tesla
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На фоне падения акций американского автопроизводителя Tesla состояние его основателя и гендиректора Илона Маска снизилось на 111 миллиардов долларов, до 353 миллиардов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Forbes.

Почти три месяца назад, 17 декабря, состояние бизнесмена достигло рекордной отметки 464 миллиарда долларов, но с тех пор оно только сокращается, хотя и позволяет ему оставаться богатейшим человеком планеты.

Поводом для роста стоимости акций Tesla стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Маск за время предвыборной кампании стал одним из главных спонсоров и союзников республиканца, после чего получил в свое распоряжение созданный Трампом после инаугурации Департамент эффективности правительства (DOGE).

Инвесторы полагали, что близость миллиардера к главе Белого дома позволит компании получить определенные преференции в бизнесе, но эти ожидания пока не оправдываются. Вместе с тем фундаментальные условия у Tesla, в том числе чистая прибыль, продажи и прогнозы на текущий год, продолжают ухудшаться.

Спрос на американские электромобили в Китае и Европе рушится, и если в первом случае речь идет конкуренции с местными производителями, то во втором, скорее всего, на продажи влияет политическая активность Маска. Сам бизнесмен по-прежнему избегает конкретики в общении с инвесторами и повторяет обещания прошлого года.

Только за февраль акции Tesla упали на 28 процентов, а в марте динамика даже ускорилась. Дополнительным негативным фактором стало введение Трампом пошлин на импорт из Канады и Мексики, где расположен ряд производств компании.

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