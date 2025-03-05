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15:13, 5 марта 2025Экономика

Компания Илона Маска пережила худший более чем за два года месяц

CNBC: Стоимость акций Tesla в феврале потеряла 28 процентов и продолжает падать
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Минувший февраль стал для акций Tesla худшим месяцем с конца 2022 года, их стоимость снизилась на 28 процентов. При этом падение продолжается, и на торгах 4 марта бумаги потеряли еще 4,4 процента, опустившись до 272 долларов, пишет CNBC.

На негативный результат повлияло множество факторов. После резкого взлета стоимости компании, связанного с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, определенная коррекция была неизбежна. Основатель Tesla Илон Маск стал одним из главных сторонников республиканца и получил значительный политический вес, но ожидания, что тот трансформируется в определенные преференции для автопроизводителя, пока не оправдываются.

Дополнительно на бумаги давят нервирующие рынок торговые войны, развязанные Трампом, в том числе с соседними Мексикой и Канадой. В этих странах базируются некоторые ключевые поставщики Tesla, что может привести к финансовым потерям.

Одновременно продажи электромобилей в Китае упали в два раза в годовом выражении, до 30,7 тысячи автомобилей. Tesla проигрывает рынок местным конкурентам, в первую очередь BYD, увеличившей продажи на 90,4 процента, до 615 тысяч машин.

Плохи дела у Tesla и в Европе. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи компании в регионе в январе рухнули на 45 процентов. Влияние на такую динамику оказывает политическая активность Маска, который критикует руководство крупнейших стран и поддерживает альтернативные политсилы.

Также инвесторов смущает неопределенность планов по производству более доступных моделей Tesla. Обещания Маска по развитию компании лишены конкретики и в целом не отличаются от планов на прошлый год.

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