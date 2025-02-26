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12:52, 26 февраля 2025Экономика

Акции Tesla рухнули из-за падения продаж в Европе

Bloomberg: Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн из-за снижения продаж в Европе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На фоне январского обрушения на 45 процентов продаж автомобилей Tesla в Европе акции американского производителя электромобилей рухнули на 8,4 процента. Об этом пишет Bloomberg.

К закрытию торгов рыночная стоимость Tesla упала до 973,96 миллиарда долларов. За четыре последних сессии она потеряла 186 миллиардов долларов, а состояние основателя автопроизводителя Илона Маска снизилось до 364,3 миллиарда долларов.

При этом опубликованная накануне статистика Европейской ассоциации автопроизводителей оказала на инвесторов особенно удручающее действие. За сутки акции Tesla потеряли больше, чем за предыдущие три дня падения.

В целом европейский рынок электромобилей продемонстрировал рост на 37 процентов, особенно хорошие результаты зафиксированы в Германии и Великобритании. Однако для Tesla продажи в Германии оказались худшими с 2021 года, а в Великобритании компания Маска проиграла своему основному мировому конкуренту — китайской BYD.

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Такие результаты совпали с активным вмешательством бизнесмена во внутреннюю политику обеих стран. Так, в Германии Маск поддержал ультраправую «Альтернативу для Германии», с которой категорически отказываются сотрудничать остальные парламентские партии, а в Великобритании миллиардер активно критикует нынешнее руководство.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Стив Ман полагает, что скандалы Маска сильно влияют на продажи автомобилей, к тому же в конкурентной борьбе у него заканчиваются преимущества. Кроме того, инвесторы обращают внимание на политическую и общественную активность бизнесмена и все больше считают, что он уделяет недостаточно внимания компаниям.

Стратег датского Saxo Bank Джейкоб Фалькенкроне подвердил, что уход Маска в политику мешает продажам Tesla, так как репутация бренда серьезно пострадала. Жест Маска на инаугурации президента Дональда Трампа, напоминающий нацистское приветствие, все чаще ассоциируют с автомобилями. В США и Европе в шоурумах компании проходят акции протеста.

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