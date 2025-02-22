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16:38, 22 февраля 2025Мир

Маск поддержал одну партию перед выборами в бундестаг

Илон Маск поддержал АдГ накануне выборов в бундестаг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karina Hessland / Reuters

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск поддержал немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) накануне выборов в бундестаг. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«АдГ!» — написал бизнесмен, добавив по три эмодзи с флагом Германии с каждой стороны.

23 февраля в Германии пройдут парламентские выборы.

Маск неоднократно заявлял о своей поддержке АдГ и говорил, что только эта партия может спасти Германию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемой поддержку миллиардером крайне правых политических сил в Европе и увидел в нем угрозу демократическому развитию региона.

После этого Маск исковеркал имя канцлера, назвав его тупицей. Он назвал его «Оаф Шитс». Слово «Oaf» в английском языке означает «тупица», а «Shitz» также является ругательством, которое пишется в оригинале иначе.

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