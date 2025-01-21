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19:05, 21 января 2025Мир

Маск оскорбил Шольца

Маск исковеркал имя канцлера ФРГ Шольца, назвав его тупицей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за заявления о свободе слова и исковеркал его имя, назвав политика тупицей. Соответствующую публикацию бизнесмен разместил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Позор тебе, Оаф Шитс», — написал Маск.

Слово «Oaf» в английском языке означает «тупица», а «Shitz» также обозначает ругательное слово, которое переводится как «дерьмо», но пишется в оригинале иначе.

Ранее Шольц назвал неприемлемой поддержку, которую Маск оказывает ультраправым силам в Европе, комментирую показанный бизнесменом нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Канцлер также заявил, что Маск является угрозой демократическому развитию Европы.

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