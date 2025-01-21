Шольц высказался о нацистском жесте Маска

Шольц раскритиковал Маска за нацистский жест и поддержку ультраправых в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемой поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает ультраправым силам в Европе, комментируя показанный миллиардером нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Повторю, что я уже сказал: у нас, в Европе и Германии, свобода слова, каждый может говорить, что он хочет, даже если он миллиардер. Что мы не приемлем — так это поддержку ультраправых позиций», — раскритиковал он Маска.

Шольц также заявлял, что Маск является угрозой для демократического развития Европы. По его словам, поддержка миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах «совершенно неприемлема».

Ранее Маск прокомментировал ситуацию вокруг его нацистского жеста. Он отметил, что Демократической партии нужны более эффективные грязные приемы, поскольку их обвинения в нацизме уже надоели.