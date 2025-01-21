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12:27, 21 января 2025Мир

Маск высказался о своем нацистском жесте после инаугурации Трампа

Маск обвинил Демпартию в грязных приемах из-за раздувания истории с его жестом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kenny Holston / The New York Times / AP

Демократической партии нужны более эффективные грязные приемы. Таким образом американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа, который был расценен как нацистский.

«Честно говоря, им [демократам] нужны более эффективные грязные приемы. Их обвинения в духе "вы все Гитлеры" уже сильно надоели», — отметил бизнесмен.

Также Маск прикрепил свой старый пост, где объяснил, что раньше он голосовал за демократов, потому что они казались ему «добрыми, но теперь они стали партией ненависти и раздора», поэтому отныне он поддерживает республиканцев. В конце он добавил, что после этих слов Демократическая партия начнет кампанию против него, используя «различные грязные приемы».

О необычном поведении Маска после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Активный сторонник нового главы Белого дома Илон Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в нацистском приветствии, известном как римский салют. Однако телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.

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