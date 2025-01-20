Илон Маск поприветствовал Трампа нацистским жестом

Илон Маск вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации Трампа

Миллиардер Илон Маск необычным образом поприветствовал нового президента США Дональда Трампа. На это обратил внимание

Telegram-канал Ateo Breaking.

Глава компании SpaceX воодушевленно рассказывал, что в политике Трампа есть пункт о высадке американских астронавтов на Марсе. В какой-то момент он прижал правую руку к груди, а потом вскинул ее вверх. Этот жест оказался похож на нацистское приветствие.

Известно, что Маск является любителем истории периода Римской империи, где этот жест изначально зародился.

Позднее стало известно, что телеканал CNN, транслировавший процедуру инаугурации Трампа, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.