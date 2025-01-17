Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию Европы

Шольц: поддержка Маском крайне правых сил по всей Европе совершенно неприемлема

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы. Об этом сообщает Associated Press.

По словам немецкого политика, поддержка миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах «совершенно неприемлема». «Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это заслуживает критики», — добавил Шольц.

Как отмечает агентство, ранее Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». Он также предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 23 февраля. По мнению миллиардера, традиционные политические партии Германии «крайне подвели свой народ».

