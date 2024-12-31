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05:44, 31 декабря 2024Мир

Маск предрек АдГ «эпическую победу» в ФРГ

Маск: АдГ одержит эпическую победу на выборах в Германии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Focke Strangmann / dpa / Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«АдГ одержит эпическую победу!», — предрек бизнесмен.

До этого Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. «Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ», — сказал он, добавив, что единственной надеждой для ФРГ остается АдГ.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал поддержку Маском АдГ вмешательством в выборы. «Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны», — отметил политик.

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