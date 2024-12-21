Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 21 декабря 2024Мир

Маск рассказал о подставивших немцев властях ФРГ

Маск: традиционные партии Германии подвели свой народ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ», — сказал он, добавив, что единственной надеждой для ФРГ остается правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До этого Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции канцлера ФРГ Олафа Шольца на теракт в Магдебурге. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что Германию может спасти только АдГ. «Только АдГ спасет Германию», — написал он, сделав репост сообщения политической активистки из Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

      Полиция раскрыла детали смертельного ДТП в ЛНР

      Появились новые подробности атаки беспилотников на Казань

      Николь Кидман переехала в Австралию после худшего года жизни

      В IIHF прокомментировали информацию о желании вернуть сборную России на МЧМ

      Польша заявила о готовности сбивать российские ракеты

      В МИД России назвали цель визита главы ЦРУ в Киев

      Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Рыльску

      Названо число госпитализированных после обстрела ВСУ жителей Рыльска

      В Британии высказались о последствиях слов Трампа об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше