Маск рассказал о подставивших немцев властях ФРГ

Маск: традиционные партии Германии подвели свой народ

Власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ», — сказал он, добавив, что единственной надеждой для ФРГ остается правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До этого Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции канцлера ФРГ Олафа Шольца на теракт в Магдебурге. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что Германию может спасти только АдГ. «Только АдГ спасет Германию», — написал он, сделав репост сообщения политической активистки из Германии.