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00:17, 21 декабря 2024Мир

Маск назвал канцлера Германии дураком

Маск после теракта в Германии снова назвал Шольца дураком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции политика на теракт. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.

Ранее стало известно, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек.

В ноябре Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции.

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