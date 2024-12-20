При наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек

Welt: при наезде на толпу на ярмарке в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек

При наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек, такие данные назвали в спасательных службах, передает телеканал Welt.

Жертвой происшествия стал один человек, говорится в материале. Водитель, по словам очевидцев, целенаправленно вел машину в так называемую сказочную часть рынка, где гуляли много семей с детьми.

Инцидент произошел вечером 20 декабря, информацию о нем подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован. По данным полиции Магдебурга, жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

