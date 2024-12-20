Автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Германии

MDR: в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке

В немецком Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке. Об этом сообщает MDR.

Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе. Водитель въехал в группу людей. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован.

Очевидец рассказал, что рождественский базар был переполнен машинами скорой помощи и парамедиками. По сообщениям полиции Магдебурга, жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

В ноябре в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун автомобиль въехал в толпу людей и унес жизни 35 человек, 43 пострадали.