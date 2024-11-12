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16:43, 12 ноября 2024Мир

В Китае автомобиль въехал в толпу и унес жизни 35 человек

В китайском Чжухае автомобиль въехал в толпу, 35 человек погибли, 43 пострадали
Семен Александров (редактор)

Кадр: «Коммерсантъ»

В китайском городе Чжухай в провинции Гуандун автомобиль въехал в толпу людей и унес жизни 35 человек, 43 пострадали. Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что внедорожник протаранил толпу людей около спортивного центра. Водитель пытался скрыться, но полиция смогла его остановить.

При этом задержанный 62-летний мужчина нанес себе удары ножом и сейчас находится в коме, поэтому его не могу допросить. По предварительным данным, мотивом преступления могло стать недовольство разделом имущества после развода.

Ранее пожарная машина въехала в рыночную палатку в баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии. Уточняется, что в результате ДТП восемь человек получили легкие и средней тяжести ранения. Троих госпитализировали.

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