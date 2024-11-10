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22:17, 10 ноября 2024Мир

В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку

Welt: пожарная машина въехала в рыночную палатку на юге Германии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Fotostand / Reiss / Global Look Press

Пожарная машина въехала в рыночную палатку в баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии. Об этом пишет газета Welt.

Уточняется, что в результате ДТП восемь человек получили легкие и средней тяжести ранения. Троих госпитализировали.

Ранее в немецкой Баварии двигавшийся на учения танк бундесвера открыл огонь на автодороге. Уточняется, что боекомплект состоял из холостых снарядов. Гильзы упали на проезжавший мимо автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Пострадавших нет.

В феврале 2023 года две боевые машины пехоты (БМП) Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии, 12 человек пострадали. Авария произошла в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.

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