В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку

Welt: пожарная машина въехала в рыночную палатку на юге Германии

Пожарная машина въехала в рыночную палатку в баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии. Об этом пишет газета Welt.

Уточняется, что в результате ДТП восемь человек получили легкие и средней тяжести ранения. Троих госпитализировали.

Ранее в немецкой Баварии двигавшийся на учения танк бундесвера открыл огонь на автодороге. Уточняется, что боекомплект состоял из холостых снарядов. Гильзы упали на проезжавший мимо автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Пострадавших нет.

В феврале 2023 года две боевые машины пехоты (БМП) Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии, 12 человек пострадали. Авария произошла в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.