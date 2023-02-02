Две БМП Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в Германии

МО ФРГ сообщило о 12 пострадавших при столкновении двух БМП Puma на военном полигоне

Две боевые машин пехоты (БМП) Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии, 12 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны ФРГ.

По информации бундесвера, авария произошла в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде около 11:30 утра (13:30 мск). Один из пострадавших солдат тяжело ранен, добавили в ведомстве.

Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. Тяжело раненного мужчину вертолетом доставили в региональную больницу.

На место происшествия прибыла военная полиция, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее депутаты бундестага обвинили военное руководство ФРГ в сокрытии данных о неисправности военной техники. Так, во время плановых учений в декабре 2022 года вышли из строя 18 БМП Puma. Отмечается, что бундесвер не отправил их на техобслуживание, которое требовалось технике, хотя машины встали на вооружение блока НАТО.