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03:34, 2 февраля 2023Мир

Две БМП Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в Германии

МО ФРГ сообщило о 12 пострадавших при столкновении двух БМП Puma на военном полигоне

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Две боевые машин пехоты (БМП) Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии, 12 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны ФРГ.

По информации бундесвера, авария произошла в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде около 11:30 утра (13:30 мск). Один из пострадавших солдат тяжело ранен, добавили в ведомстве.

Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. Тяжело раненного мужчину вертолетом доставили в региональную больницу.

На место происшествия прибыла военная полиция, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее депутаты бундестага обвинили военное руководство ФРГ в сокрытии данных о неисправности военной техники. Так, во время плановых учений в декабре 2022 года вышли из строя 18 БМП Puma. Отмечается, что бундесвер не отправил их на техобслуживание, которое требовалось технике, хотя машины встали на вооружение блока НАТО.

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Марина Совина
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