В Германии танк открыл огонь на автостраде

В Германии двигавшийся на учения танк открыл огонь на автодороге

В немецкой Баварии двигавшийся на учения танк бундесвера открыл огонь на автодороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что боекомплект состоял из холостых снарядов. Гильзы упали на проезжавший мимо автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Пострадавших нет.

Причины инцидента устанавливаются. Повреждений удалось избежать, так как при движении бронетехники в колоннах в целях безопасности орудия поднимаются вверх.

В феврале 2023 года две боевые машины пехоты (БМП) Puma столкнулись во время учений на военном полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии, 12 человек пострадали. Авария произошла в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.