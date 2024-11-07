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23:32, 7 ноября 2024Мир

Илон Маск назвал Шольца глупцом

Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Van Tine Dennis / ABACA

Американский миллиардер Илон Маск назвал глупцом канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он написал в социальной сети X.

«Олаф — глупец», — написал предприниматель, комментируя новости о распаде коалиции в немецком бундестаге.

Ранее Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что политическая система ФРГ стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в стране коалиции.

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