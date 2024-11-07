Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой»

Захарова: политическая система ФРГ — это классическая «банановая республика»

Политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Развал правящей в ФРГ коалиции показал главную проблему современной немецкой политической системы — это классическая "банановая республика" (...) Ни одно государство не стало перетасовывать собственное правительство по итогам прошедших выборов США в тот же день. Кроме Германии», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что правительство Германии в угоду США отказалось от «жизненно важного для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса» российского газа, при этом «упустив возможность» поддерживать стабильные темпы экономического роста страны. По ее словам, Берлин перестал притворяться, что «не является наместником американских неолибералов в Европейском союзе (ЕС)».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

