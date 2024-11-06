Шольц уволил министра финансов Германии

Welt: Шольц отправил в отставку министра финансов ФРГ Линднера

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов страны Кристиана Линднера. Об этом сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что решение об отставке главы ведомства было принято на фоне возможного распада правящей коалиции. По данным немецкой газеты Bild, Линднер предлагал провести досрочные выборы, однако Шольц не поддержал его идею.

Ранее Линднер назвал темпы экономического развития Германии «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, государство уже десять лет теряет конкурентоспособность.