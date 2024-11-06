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23:33, 6 ноября 2024Мир

Шольц уволил министра финансов Германии

Welt: Шольц отправил в отставку министра финансов ФРГ Линднера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов страны Кристиана Линднера. Об этом сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что решение об отставке главы ведомства было принято на фоне возможного распада правящей коалиции. По данным немецкой газеты Bild, Линднер предлагал провести досрочные выборы, однако Шольц не поддержал его идею.

Ранее Линднер назвал темпы экономического развития Германии «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, государство уже десять лет теряет конкурентоспособность.

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