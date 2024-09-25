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15:48, 25 сентября 2024Экономика

В Германии заявили о десятилетии потери конкурентоспособности экономики

В Минфине ФРГ назвали темпы экономического развития страны неудовлетворительными

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны «абсолютно неудовлетворительными». Его заявления, сделанные в немецком парламенте, цитирует РИА Новости.

По словам министра, успехи государства в социальной и экологической сферах должны опираться на прочный экономический фундамент, обеспечению которого не уделяется достаточного внимания, на фоне чего ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.

Как ранее отметил глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер, промышленность Германии переживает сильнейший спад со времен образования республики в 1945 году. Эксперт сравнил текущий кризис с ситуацией начала 1980-х годов, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция тоже поставили немецкую тяжелую промышленность перед проблемой существования. В то же время, по мнению экономиста, в этот раз кризис грозит оказаться более серьезным из-за экономической политики правящей коалиции.

В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3 процента. Сейчас Германию ожидают масштабные сокращения в обрабатывающей промышленности из-за роста цен на энергоносители и сокращения экспорта. Как пишет Bloomberg, страна, переживающая спад деловой активности в частном секторе (упал до самого низкого уровня за семь месяцев) , остается главным слабым местом еврозоны.

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      Дмитрий Воронин
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