В Германии спрогнозировали масштабные сокращения в высококвалифицированных отраслях

FT: Германии грозит сокращение тысяч рабочих мест

В Германии спрогнозировали масштабные сокращения в обрабатывающей промышленности из-за роста цен на энергоносители и сокращения экспорта. Об этом со ссылкой на мнения экономистов пишет газета Financial Times (FT).

Некоторым отраслям экономики грозит сокращение нескольких тысяч рабочих мест. В 2024 году, по данным Федерального агентства по вопросам занятости ФРГ, уровень безработицы в Германии уже увеличился до 6 процентов, наибольший рост при этом отмечен среди высококвалифицированных специальностей в обрабатывающей промышленности. По словам главного экономиста нидерландского банка ING Карстена Бржески, немецкий рынок труда «страдает и умирает».

Издание подчеркивает, что ключевая для экономики страны автомобильная отрасль находится на грани выживания в связи с переходом на электромобили. Создание таких транспортных средств проще и менее трудозатратно по сравнению с машинами с традиционными бензиновыми двигателями. Из-за этого уровень занятости в производстве автомобилей в 2023 году сократился на 6,5 процента, примерно до 780 тысяч человек, и этот показатель, вероятнее всего, продолжит снижаться.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель автомобилей в ФРГ, Volkswagen, не исключает первого за всю 87-летнюю историю закрытия производства в Германии из-за сложной экономической ситуации. Речь идет об одном автозаводе и одном предприятии по выпуску комплектующих. Гендиректор Оливер Блюме подчеркнул, что европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации из-за замедления потребительских расходов и постепенного перехода на электрокары.