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19:07, 2 сентября 2024Экономика

Volkswagen предупредил о возможности закрытия заводов в Германии

Bloomberg: Volkswagen впервые в 87-летней истории может закрыть завод в Германии

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Крупнейший немецкий производитель автомобилей Volkswagen не исключает, что впервые за всю 87-летнюю историю вынужден будет закрывать производства в Германии из-за экономической ситуации в стране. Об этом со ссылкой на заявление компании пишут Bloomberg и Süddeutsche Zeitung (SD).

Речь идет об одном крупном заводе и одном производстве по выпуску комплектующих. Гендиректор Оливер Блюме подчеркнул, что европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации. Усиливает проблемы как замедление потребительских расходов, так и постепенный переход на электромобили.

По его словам, главными причинами трудностей стали отставание Германии как места для ведения бизнеса с точки зрения конкурентоспособности, а также ужесточение экономической среды из-за прихода новых игроков.

Volkswagen уже 30 лет как выдерживает взятые на себя обязательства по отказу от увольнения сотрудников по производственным причинам. Соглашение с профсоюзами недавно обновили до 2029 года, но, возможно, его придется разрывать ради жесткой экономии. Это станет серьезным испытанием для руководства, потому что последние конфликты начальников с профсоюзами заканчивались не в их пользу.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что экономическое развитие Германии не является удовлетворительным. По его мнению, стране требуется больше государственных и частных инвестиций, потому что стагнация в связи с различными причинами оказалась более устойчивой.

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