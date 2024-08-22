Вице-канцлер Германии признал неудовлетворительное состояние экономики страны

Вице-канцлер Хабек признал неудовлетворительное состояние экономики Германии

Экономическое развитие Германии не является удовлетворительным. Об этом рассказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.

«Несмотря на то, что количество поступающих заказов в последнее время было несколько выше, чем ожидалось, следует совершенно четко сказать, что экономическое развитие не является удовлетворительным», — отметил он.

По словам Хабека, стагнация более стойкая, чем ожидали. Германии нужно больше инвестиций, частных и государственных, добавил вице-канцлер.

Роберт Хабек также отметил, что Германия переживает слабый экономический рост с 2018 года. Это, по его мнению, имеет разные причины, включая нехватку квалифицированной рабочей силы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует сокращать военную помощь Украине и в 2025 году собирается направить Киеву средств больше, чем любая другая страна Евросоюза. Он также уточнил, что Германия заложила на следующий год порядка четырех миллиардов евро на помощь для Вооруженных сил Украины.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что министр финансов Германии Кристиан Линднер написал министру обороны Борису Писториусу о том, что Берлину придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет.