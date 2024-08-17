У Германии закончились деньги на помощь Украине

FAZ: Германия ограничит помощь Украине, в бюджете страны нет денег на эти цели

Германии придется ограничить военную помощь Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Министр финансов Кристиан Линднер уже сообщил об этом министру обороны Борису Писториусу 5 августа в письме, утверждает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Причиной названы меры жесткой экономии со стороны канцелярии и министерства финансов ФРГ. Уже одобренная поддержка будет поставляться, но дополнительные заявки от Минобороны не будут подтверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

Газете подтвердили эту информацию в бюджетном комитете бундестага. Там пояснили, что новые заказы для Украины не размещаются, поскольку «они больше не финансируются». По словам источника FAZ в немецком правительстве, «наступил момент, когда Германия больше не может давать Украине никаких обещаний».

При этом Кристиан Линднер якобы предполагает, что резкого сокращения поддержки Украины не произойдет, так как ей будут помогать за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее в августе сообщалось, что до конца 2024 года Германия поставит Вооруженным силам Украины около 30 танков Leopard 1, четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и ракеты для них, 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.