МО ФРГ: Германия поставит ВСУ 30 Leopard, десять ЗСУ Gepard и четыре ЗРК IRIS-T

До конца 2024 года Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 30 танков Leopard 1, четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и ракеты для них, 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, а также 400 бронемашин MRAP. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны (МО) ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

В состав поставок также войдут 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Помимо них, Берлин передаст Киеву различные дроны и средства радиоэлектронной борьбы, медицинское оборудование и партию штурмовых винтовок.

Ранее глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман заявил, что поставки оружия странами Запада Украине не помогают решить конфликт, а только лишь усугубляют его. Он добавил, что Москве и Киеву нужно собраться за столом переговоров, так как «сигналы о готовности сделать это есть с обеих сторон».